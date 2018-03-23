انطلاق ماراثون اليوم العالمي للمياه بالغردقة

شهد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون الدراجات بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة، وذلك فى إطار احتفال اليوم العالمي للمياه الذى تنظمه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر تحت شعار "النقطة تفرق".

هذا وقد شارك في الماراثون عدد كبير من طلاب المدارس المختلفة بمدينة الغردقة.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تنظم اليوم احتفالية اليوم العالمي للمياه وتشمل ورش فنية للأطفال ورسم على الجبس ورسم على الزجاج ومسرح عرائس واركيت ورسم على الوجه للأطفال.

كما يتم خلال الحفل عرض أفلام توعية مائية ويوم مفتوح مجاني للعارضين ومعرض بيئي بالإضافة إلى عروض فنية وفريق موال باند.