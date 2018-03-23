مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»

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مريم عبدالسلام
مريم عبدالسلام

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بريطانيا

الطالبة مريم

مريم عبدالسلام

طالب وفد البرلمان المصري الذي يزور بريطانيا، اليوم الجمعة، من الخارجية البريطانية، ومجلس العموم البريطاني، بسرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق والطب الشرعي وسرعة تسليم جثمان الطالبة مريم عبدالسلام، ضحية الاعتداء في لندن، لأهلها لإتمام إجراءات الدفن.

وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب إسماعيل نصرالدين، قد التقيا في اليوم الأول لزيارة الوفد البرلماني المصري لبريطانيا، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، والنائب كريس ليزلي نائب نوتنجهام لمتابعة إجراءات التحقيق في قضية مقتل الطالبة "مريم"، لمعرفة ملابسات مقتل الطالبة، بحضور السفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا، والقنصل العام علاء يوسف.

كما طالب وفد البرلمان السلطات البريطانية بالموافقة على طلب النائب العام المصري بالموافقة على متابعة النيابة المصرية التحقيق في مقتل "مريم" كما طالب النائب كريس ليزلي بسؤال الحكومة عن الإهمال الطبي بالمستشفى، وكذا إجراءات الإسعاف بنقل "مريم" عقب الحادث من مكان الحادث إلى المستشفى.


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