إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

23 مارس 2018 - 07:38 م

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر انه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية شرقية والضغط 1003 مللى بار وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطرب وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.