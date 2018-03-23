قصة «عجوز» تمنت رؤية الكعبة فتورطت في قضية مخدرات

23 مارس 2018 - 08:01 م

طالب العديد من أبناء قرية درين مركز نبروه بالدقهلية، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل للإفراج عن سيدة عجوز بالقرية تعرضت للاحتيال من نصاب أعطاها تأشيرة عمرة إلى السعودية وحقيبة بها مواد مخدرة وتم القبض عليها في السعودية منذ 4 أيام.

تجمع عدد كبير من أهالي القرية أمام منزل السيدة مرددين "بريئة" والحاجة سعدية.. بريئة ، وطالبوا السلطات السعودية الإفراج الفوري عنها.

بدأت الواقعة بقيام شاب من مدينة نبروه بالإعلان أن رجل أعمال سعودي تبرع بعدد من العمرات المجانية لكبار السن في مصر، وسيتكفل بجميع المصاريف، بشرط أن تكون في سرية تامة ليقبل الله ثوابها وتم اختيار سعدية عبد السلام حماد، 75 سنة.

وقالت هدى محمد موسي، ابنتها، كانت فرحة أمنا لاتوصف لأنها ستسافر لقضاء العمرة، وكان الشرطة أن ننهي جميع الإجراءات في سرية تامة، وسمعنا الكلام، واستخرجنا جواز السفر وأعطيناه للشاب الوسيط، ووثقنا فيه، وصدق معنا في الحصول علي التأشيرة وحجز تذاكر السفر، وبالفعل أحضر لنا كل شيء، وأكد أن أمنا ستسافر أول عمرة ضمن 15 عمرة تبرع بهم للمصريين.

وأضافت، توجهت أمي إلي مطار القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وطلب منها الشاب عدم إحضار أي شيء معها سوى جواز السفر وهم هناك سيستقبلونها ويعطوها كل شيء يلزم الإقامة هناك، وسافر معها، وفي المطار طلب منها أخذ حقيبة صغيرة تسلمها إلي الرجل السعودي المتبرع الذي سيكون معها في المطار وسيتعرف عليها هناك سيتصل بها من رقم سعودي، وأكد لها أي بالشنطة بعض أوراق الرجل " فاعل الخير" .

وأشارت بعد ساعات من إقلاع الطائرة فوجئنا باتصال من أمي تقول الحقوني أنا مقبوض عليّ في المطار الشنطة التي أعطاها لي الشاب كان بها مخدرات، وعلمنا بعدها أنها تم نقلها للمستشفى وحالتها الصحية سيئة .

وناشدت الخارجية المصرية والسفارة المصرية في السعودية، بالوقوف بجوار أمها ، لأنها تم استغلالها من الشاب.

وأكد خالد عبد السلام، شقيقها، أختى طول عمرها إنسانة بسيطة كانت تتمني زيارة النبي صلي الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد معها ما يكفيها حتى جاء لها عرض العمرة المجانية فاستجابت له وكلنا فرحنا لها، وبعد 20 يومًا، كان السفر، وتعلق قبلها بالزيارة ولكنها كانت مكيدة شيطان، ولم نفهم إلا بعد أن وقعت أختى في يد السلطات السعودية.

وطالب بسرعة القبض علي المتهم فهو معروف البيانات وسرعة الإفراج عن شقيقتها والتى ساءت حالتها الصحية بعدما تعرضت له هناك.