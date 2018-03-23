» «الجبير»: قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا

23 مارس 2018 - 08:03 م

قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن مقاطعة بلاده والدول الأربع لقطر تعد أزمة خليجية وسيتم حلها خليجيًا.

وأضاف "الجبير" في مؤتمر صحفي في واشنطن، نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها عبر "تويتر": "نأمل عودة قطر إلى الصواب وتصحيح ما اقترفته من أخطاء".

وأكد وزير خارجية السعودية، أن قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيًا، والمشكلة لا علاقة لها بالعلاقات الأمريكية السعودية.

وتابع قائلًا: وضعنا قائمة بممولي الإرهاب وقطر رفضتها وطريقة ردها إقرار بأنها تمول الإرهاب، ونأمل أن تصحح قطر من مسارها وتعود إلى الطريق الصحيح.

وأشار "الجبير"، إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور، غدا السبت 24 مارس، بوسطن ضمن زيارته الرسمية التي يجريها حاليًا في الولايات المتحدة.