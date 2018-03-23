» مجموعة مصر.. روسيا تسقط أمام البرازيل

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سقط منتخب روسيا أمام نظيره البرازيلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب "لوجينيكى"، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2018.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة والذى ظهر خلاله المنتخب الروسى بمستوى جيد خلال أول 45 دقيقة من زمن اللقاء، وظهر منافسا قويا أمام نجوم المنتخب البرازيلى، الذين فشلوا فى اختراق دفاعات المنتخب الروسى.

ولكن فى الشوط الثانى تغير الوضع ووضح فارق الإمكانيات بين المنتخبان، من خلال نجاح منتخب السامبا فى تسجيل ثلاثية عن طريق جواو ميراندا مدافع إنتر ميلان الإيطالى، فيليب كوتينيو نجم برشلونة من ركلة جزاء وزميله باولينيو فى الدقائق 53، 61 و66 من زمن اللقاء.

ويلعب المنتخب الروسى ضمن منافسات المجموعة الأولى بمونديال 2018، بجانب منتخبنا الوطنى، أوروجواى والسعودية، ويفتتح منتخب الدب الروسى مباريات كأس العالم أمام نظيره السعودى.

ويخوض المنتخب الروسى مواجهة ودية يوم الثلاثاء أمام نظيره منتخب فرنسا، بينما يتقابل منتخب البرازيل مع مع نظيره الألمانى.

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