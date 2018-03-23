«الأرصاد»: انخفاض 10 درجات ونشاط للرياح والأتربة غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدًا السبت، يتجاوز 10 درجات مئوية، مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ستنكسر غدًا السبت، بعدما اجتاحت مصر من يوم الأحد الماضي وحتى اليوم الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسط توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.


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