«السيسى»: 275 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء

23 مارس 2018 - 08:27 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن عملية التنمية فى سيناء ستتحقق بمشيئة الله، والدولة تضع نصب أعينها الاستمرار فى تنميتها، والتى تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه.

جاء ذلك فى تصريحات للسيسي، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي.

وأضاف السيسى فى تصريحات عقب زيارته لإحدى القواعد الجوية بسيناء صباح اليوم، أنه "تم الانتهاء من إنشاء مطار مدنى بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة".

والتقى السيسى عناصر من الجيش والشرطة المتمركزة بسيناء بمرافقة وزيرى الدفاع والداخلية صدقى صبحى ومجدى عبد الغفار، ورئيس أركان الجيش محمد فريد، حسب بيان للمتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى.

وفى 9 فبراير الجاري، أعلن الجيش انطلاق خطة "المجابهة الشاملة" بعنوان "سيناء 2018"، بتكليف رئاسي، تستهدف مواجهة "عناصر مسلحة" بسيناء وعدة مناطق أخرى البلاد.

وجاءت العملية العسكرية، قبل 3 أسابيع من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وفى ظل حالة الطوارئ التى بدأت فى أبريل 2017 وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير الماضى لمدة 3 شهور.

وتعد هذه المرة الثانية للسيسى، التى يزور فيها سيناء خلال نحو شهر مرتدياً الزى العسكري، ففى 25 فبراير الماضي، افتتح السيسى مقرًا لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بعد أسابيع من انطلاق العملية العسكرية الشاملة فى البلاد.