بدلاء المنتخب أمام البرتغال

23 مارس 2018 - 08:29 م

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البرتغالي، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، بمباراة ودية تقام في سويسرا، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب الوطني خلال ودية البرتغال كل من: أحمد الشناوي وأحمد المحمدي و حسام عاشور و مروان محسن ورمضان صبحي وأيمن أشرف وسام مرسي وسعد سمير وشيكابالا ومؤمن زكريا وكهربا وعمرو وردة.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا 2018، بعد الوقوع بالمجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواي.