» بث مباشر.. مباراة إسبانيا وألمانيا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والبرتغال
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين إسبانيا وألمانيا.
شاهد المباراة ..
فجر
04:37
شروق
06:00
ظهر
12:06
عصر
15:35
مغرب
18:13
عشاء
19:43