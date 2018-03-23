» إصابة 9 فلسطينيين برصاص الإحتلال في غزة

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مواجهات على حدود غزة
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إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

غزة

إصابة فلسطينيين

أصيب تسعة فلسطينيين اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، أحدهم حالته خطرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في بيان، إن "تسعة فلسطينيين أُصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بالقرب من المناطق الحدودية لقطاع غزة وإسرائيل".

وأضاف القدرة أن الطواقم الطبية نقلت المصابين إلى مستشفيات القطاع، حيث وصف الأطباء جراح المصابين بـ"المتوسطة"، باستثناء إصابة واحدة وصفت بـ"الخطيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد متحدث الصحة الفلسطينية، بأن أربعة شبان أُصيبوا بجراح برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة وإسرائيل.

وكان عشرات الشباب الفلسطينيين قد توجهوا ظهر اليوم، نحو السياج الأمني الحدودي بين غزة وإسرائيل، للاحتجاج على سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه مدينة القدس المحتلة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجّين، والذين ردوا عليهم بالحجارة.

وزادت وتيرة الغضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إعلان ترامب، في 6 ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها في مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكسة واحتلال إسرائيل على أراضٍ فلسطينية عام 1948.






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