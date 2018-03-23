شروط أمريكية جديدة لعودة المساعدات.. هل تقبلها مصر؟

23 مارس 2018 - 08:48 م

حقوق المرأة والإنسان، وسيادة القانون والحرية والديمقراطية، 5 شروط وضعها الكونجرس الأمريكي، لعودة المساعدات الأمريكية كاملة لمصر مرة أخرى، بعد اقتطاع ما قيمته مليار و300 مليون دولار من حجم المساعدات الأمريكية لمصر، العام الماضي، وهو ما فتح الباب حول ما مدى إمكانية تقبل مصر لتطبيق هذه الشروط بالطريقة التى تريدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى هذا السياق، يرى خبراء أن وضع الكونجرس الأمريكى شروط، هو تقدم فى حد ذاته فى العلاقات بين الطرفين، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتغيير وزير الخارجية ريكس تيلرسون واستبداله برئيس الاستخبارات المركزية، بومبيو، وتعيين رئيس جديد للمخابرات، وهما أكثر تقبلاً للنظام المصري، وأسهل فى التعامل معه من وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، والذى كان أكثر تقربًا لدول مثل تركيا، والتى لها علاقات مضطربة مع مصر.

بينما يرى آخرون، أن الاشتراطات الأمريكية الأخيرة غير متواكبة مع القيادات الجديدة فى الإدارة الأمريكية، والذين لديهم سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول التى احتلها الولايات المتحدة الأمريكية، مثل العراق وأفغانستان، ومن ثم لا يمكن لهم مطالبة النظام السياسى فى مصر بالقيام بأمور لا يمارسونها أنفسهم.

من جهته، قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأطراف، ففى الوقت الذى تعتبر فيه العلاقة ما بين مؤسسة الرئاسة متمثلة فى الرئيس ترامب ونظيره السيسى فى غاية الترابط والتميز، لا يزال الكونجرس الأمريكى له العديد من التحذيرات وعلامات الاستفهام على الوضع فى مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق السجناء، ووضع المرأة فى مصر، وهو ما يحاول النظام المصرى تلاشيه بتحسين وضع المرأة، وجعلها فى مناصب قيادية كالوزارات.

وأضاف يسرى فى تصريح لـ"المصريون"، أن الشروط الأخيرة التى وضعها الكونجرس الأمريكي، تمثل انفراجة وليس تعقد فى الموضوع، خاصة وأن مصر تزيد من تصريحاتها فى الآونة الأخيرة حول عدم وجود أى حالات اختفاء قسري، وإعطاء مميزات جديدة للسجناء السياسيين، وتحسين أماكن الحبس، وهو الأمر الذى من الممكن أن يجعل الكونجرس الأمريكى يفك حظر المساعدات الأمريكية إلى مصر.

وفى هذا السياق، أوضح السفير شريف ريحان، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وضع الكونجرس الأمريكي، الشروط لعودة المساعدات الأمريكية لمصر، ليس جديدًا، وأن هذه الشروط متجددة يضاف إليها شروط مع الوقت، إلا أنها لم تختلف عن سابقيها من احترام حقوق الإنسان، وتحسين وضع المرأة وغيرها، وهى شروط يجب أن يوجهها الكونجرس الأمريكى للحكومة الأمريكية والتى تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان فى العراق وأفغانستان، بواسطة المسئولين الجدد فى الإدارة الأمريكية.

وأضاف ريحان فى تصريح لـ" المصريون"، أن الإدارة المصرية، من المرجح أن تقبل بأى شروط تضعها الإدارة الأمريكية على الرغم من عدم أهمية المبلغ المقتطع من المساعدات الأمريكية للدولة المصرية، إلا أن الأمر لا يتعلق بالأموال فحسب، وإنما يمثل شهادة اعتراف من الإدارة الأمريكية، بان النظام السياسى فى مصر يحترم حقوق الإنسان، ويحافظ على حقوق السجناء والمرأة، وبالتالى الاعتراف من بقية الدول التى تتهم مصر نفس الاتهام.