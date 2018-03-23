غدا طعن المتهمين بأحداث مطاي بالمنيا

23 مارس 2018 - 08:49 م

تنظر غدا السبت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى ابوالعلا، طعن المتهمين في القضية رقم 8473 لسنة 2013جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية باحداث مطاى » .

كانت محكمة جنايات المنيا قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهم حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، وهم :«سعداوي عبدالقادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهاني محمد الشوربجي فهيم، ومحمد محمد الشوربجي فهيم، وأحمد محمد الشوربجي فهيم، ورمضان حسين أحمد حسين، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سيد جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح، و محمد عارف محمد عبدالله، ويحيى جمال عثمان متولي، ومصطفي رجب محمود رزق» على خلفية اتهامهم بالقتل العمد و التجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهم، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوي الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل محبسهم.