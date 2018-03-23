للمرة الثانية خلال شهر.. سر زيارة السيسى لـ«سيناء»

23 مارس 2018 - 09:09 م

أثارت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لإحدى قواعد القوات الجوية بسيناء، ولقاء عناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة هناك، علامات استفهام عديدة، حول أسباب وأهداف تلك الزيارة، لا سيما أنها الثانية خلال شهر.

وقام الرئيس السيسى، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، بزيارة إحدى القواعد الجوية بسيناء.

واستمع إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمأن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية، حيث أشاد بالدور المهم والحيوي التي تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.

كما التقى رئيس الجمهورية، بعناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء، والتي تؤدى مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، ورئيس حزب «الفرسان»، قال إن زيارة الرئيس السيسي لسيناء اليوم، لها أكثر من معنى، وتهدف لتحقيق أكثر من هدف، كذلك تحمل إشارات عديدة.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف درويش، أن ظهور الرئيس بالزى العسكري خلال الزيارة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إشارة إلى أن البلد في حالة حرب، كذلك رسالة للعالم أن مصر تحارب الإرهاب بكل قوتها، وبكل حزم.

الخبير العسكري، أشار إلى أن الزيارة تهدف إلى التأكيد، قبل توليه الفترة الثانية، أن الدولة في طريقها لاجتثاث الإرهاب من جذوره، واستئصال شأفته، كما وعد الرئيس أكثر من مرة.

ونوه بأن الرئيس يهدف إلى بعث رسالة طمأنينة للأشقاء العرب، بأن أمنهم القومي من أمن مصر، وأن مصر على استعداد للوقوف بجانبهم، إذا فكر أحد في الاعتداء عليهم، مضيفًا: "الرئيس وجه رسالة لهم سابقًا، بأن مسافة السكة".

درويش، لفت إلى أن الرئيس يهدف من وراء زيارة القاعدة الجوية، بعث رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية أو محاولة الاعتداء عليها بأي طريقة من الطرق، منوهًا بأنه تم إسناد هذه المهمة مؤخرًا للقوات الجوية.

إلى هذا، قال اللواء، جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، إن الرئيس السيسي، أراد من الزيارة، طمأنة الشعب المصري، بأن سيناء بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة والشرطة، وأنه تم القضاء على جزء كبير من الإرهاب المستشري في سيناء.

وأضاف أبو ذكري، لـ"المصريون"، أن الهدف منها التأكيد على أن سيناء صارت آمنها، كما وعد الأهالي من قبل، بأنه خلال فترة وجيزة سيتم استئصال الإرهاب منها.

الخبير الأمني، لفت إلى أن الدليل على صحة ذلك الحديث، تواجده اليوم بمطار العريش وسيناء، منوها بأن الرئيس رغب في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة والشرطة، واللذان يتساقط منهما كل يوم شهداء جدد ومصابين، وللتأكيد على دورهم في مكافحة ومحاربة الإرهاب.

ومؤخرًا، زار القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقر القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة.

وحضر الزيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازى، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والمسئولين بالدولة.

وظهر الرئيس خلال الزيارة مرتديًا الزي العسكري، في الظهور الثانى له بعد توليه منصب رئيس الجمهورية.