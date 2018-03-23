هل تنتهى الخصومة بين مصر وقطر؟

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مصر

إرهاب

الرياض

الدوحة

قبل أسابيع على انطلاق القمة العربية المرتقبة فى العاصمة السعودية الرياض، قررت هيئة مكافحة الإرهاب القطرية إدراج 17 من الكيانات والتنظيمات الموضوعين على قوائم الإرهاب فى الدول الأربع مصر والملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، على قوائمها لمكافحة الإرهاب، فى تطور نوعى منذ بداية الأزمة مع الدوحة فى شهر رمضان الماضي.

واختلف الخبراء، فى إرجاع القرار القطري، ما بين محاولة من الجانب القطرى بقيادة الأمير تميم بن حمد، للتقرب من القاهرة، والتى تعتبر أولى الدول العربية التى تبدأ فى إدراج كيانات ومنظمات إرهابية على قوائمها لمكافحة الإرهاب، خاصة وأنه جاء ضمن الـ17 كيانًا التى وضعتهم قطر، فى مقدمتهم ولاية تنظيم سيناء "داعش" والذى يمثل أكبر عدو داخلى لمصر فى الآونة الأخيرة، أو محاولة من تميم لحضور قمة الرياض، ببعض القبول من قبل الدول العربية، وتحسين المنظر العام.

من جهته، أوضح السفير معصوم مرزوق، أن القرار من قبل الدوحة يأتى فى وقته، حتى وإن كان تأخر بعض الوقت، إلا أنه يأتى مع تطورات على المستوى العربي، آخرها زيارة ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة القاهرة وملاقاة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم إيحاء بالتقرب من دول المقاطعة، والعمل على ترضيتهم، مع إثبات أن هذه المنظمات والكيانات هى إرهابية بالفعل ولا تعتبر محل خلاف بين الدول الخمس بانضمام قطر.

وأضاف مرزوق فى تصريح لـ"المصريون"، أن القرار القطري، يعتبر محاولة للتقرب من الجانب المصري، واسترضائه بعض الشيء، فى ظل الحرب التى يخوضها الجيش المصرى فى شمال سيناء، ضد تنظيم ولاية سيناء "داعش" والذى تصدر قائمة الـ17 القطرية، مشيرًا إلى أن القرار الذى اتخذته قطر لا ينفصل بأى حال من الأحوال عن التحركات من قبل ولى العهد السعودى وزيارته للقاهرة وتبعها بالمملكة المتحدة ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية وملاقاة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى هذا السياق، أشار السفير جمال بيومي، إلى أن القرار القطرى يأتى فى ضوء محاولات من الأمير تميم بن حمد للتقرب من النظام المصري، إلى جانب تحسين صورة الدوحة قبل القمة العربية المقرر عقدها فى الرياض الشهر المقبل، والتى لا يمكن للأمير القطرى حضورها وهو يلقى كل هذه التحذيرات، وتتم مقاطعته بشكل كامل من 4 دول على الأقل.

وأضاف بيومى فى تصريح لـ"المصريون"، أن القرار القطري، يعتبر نجاحًا للخارجية المصرية، والتى استطاعت بضغوطها التى مارستها ما يقرب من عام كامل، بقيام قطر مؤخرًا بوضع 17 من الكيانات والتى سبق لمصر وضعهم على قوائم الإرهاب، على قوائمها هى الأخرى، وهى خطوة محمودة بالطبع، وينتظر المزيد منه النظام القطرى فى هذا النحو.


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