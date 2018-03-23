تركيا تعبر آيرلندا بهدف نظيف وديًا

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حقق المنتخب التركي، يوم الجمعة، الفوز على نظيره الآيرلندي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للعبة.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
وجاءت الدقيقة 52 ليتمكن محمد طوبال في إحراز هدف التقدم لتركيا، لتتوالى على إثرها الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة.
وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز النرويج على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، والبوسنة والهرسك على بلغاريا بهدف نظيف، بينما تعادل منتخب غامبيا مع جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف لكل منهما. 

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