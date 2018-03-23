تركيا تعبر آيرلندا بهدف نظيف وديًا

23 مارس 2018 - 10:46 م

حقق المنتخب التركي، يوم الجمعة، الفوز على نظيره الآيرلندي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للعبة.



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



وجاءت الدقيقة 52 ليتمكن محمد طوبال في إحراز هدف التقدم لتركيا، لتتوالى على إثرها الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة.

