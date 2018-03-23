«رونالدو» يقود البرتغال للفوز على مصر

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كأس العالم

البرتغال

المصريون

حقق البرتغال فوزًا قاتلًا على حساب منتخب مصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كأس العالم.

المنتخب البرتغالي سيطر على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، إذ كشّر عن أنيابه بشن العديد من الهجمات، عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وعلى عكس مجريات اللعب، كاد منتخب مصر أن يسجل هدف التقدم عن طريق عبد الله السعيد، الذي قابل عرضية تريزيجيه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها دفاع البرتغال ببراعة، ليحرم الفراعنة من الهدف الأول.

وكاد رونالدو على مقربة من تسجيل هدف أول للبرتغال من ركلة حرة غير مباشرة، داخل منطقة الجزاء، لكن أقدام عبد الله السعيد وقفت حائلا أمام تسديدة كريستيانو.

وفي الدقيقة 42، تقدم رولاندو بهدف أول لأبطال أوروبا من ضربة رأسية، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تمر سوى 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني حتى نجح محمد صلاح في إحراز هدف التقدم للمنتخب المصري بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد، قابلها بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك الحارس بيتو.

ورغم تقدم مصر، هدأت المباراة نسبيا وتبادل المنتخبان الكرة دون خطورة حقيقية على المرميين، قبل أن ينجح رونالدو في خطف هدف التعادل للبرتغال في اللحظات الأخيرة، بعدما وضع الكرة برأسه، ليفشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، سجل رونالدو هدفا جديدا من ضربة رأسية، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، الذي عاد للاستعانة بالفيديو، ما أظهر صحة الهدف، ليفوز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

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