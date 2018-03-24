» بالفيديو.. المغرب يهزم صربيا 1/2

24 مارس 2018 - 12:12 ص

نجدح منتخب المغرب في الفوز على صربيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة جمعتهما اليوم، الجمعة، على الملعب الأوليمبي بمدينة تورينو الإيطالية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2018.

منح حكيم زياش، التقدم لـ "أسود الأطلس" في الدقيقة 29 من ركلة جزاء. لكن المنتخب الصربي، أدرك التعادل عبر دوشان تاديتش، في الدقيقة 37، قبل أن يحرز "أسود الأطلس" الهدف الثاني، عبر خالد بوطيب، في الدقيقة 40.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المغربي، مع أوزبكستان، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية دولية، سيحضتنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن المنتخب المغربي، سيشارك فى نهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم كل من البرتغال، وأسبانيا، وإيران.