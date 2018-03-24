» «آل شيخ» عن «صلاح»: «لازم يوحشنا قبل المونديال»

24 مارس 2018 - 12:31 ص

أبدى تركي آل شيخ، ؤئيس الاتحاد العربي والرئيس الشرفي للأهلي، تخوفه من مستوي النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قبل مباراة الفراعنة أمام السعودية في مونديال روسيا 2018.

ونشر تركى آل شيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم تغريدة ساخرة عبر حسابه على "تويتر"، وضع فيها صورة محمد صلاح.. وعلق بقوله :" لازم يوحشنا قبل كأس العالم".

وعلق عمرو أديب على تغريدة آل شيخ: «صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح والأكل المصرى حيخليه يكمل لكاس العالم 2055».