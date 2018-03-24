كوبر:«صلاح» يشبه «ميسي».. وحزين للخسارة أمام البرتغال

24 مارس 2018 - 12:37 ص

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام البرتغال، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر أحد لغات كرة القدم.

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب المباراة، أن المواجهة كانت مهمة للغاية، وأمام بطل أوروبا وأحد منتخبات التصنيف الأول فى العالم، مؤكدًا أنه كان يتمنى نتيجة المباراة بشكل أفضل لكننا فى بداية فترة الاعداد للمشاركة فى كأس العالم.

وخسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم.

وقال كوبر أن أهمية محمد صلاح لمنتخب مصر تشبه أهمية ميسي لمنتخب مصر، لكنني أكرر فى كل مرة أن محمد صلاح خلفه فريق بالكامل، وتركيزنا الشديد فى المباريات هو كيفية اللعب الجماعي والاعتماد على كافة العناصر وليس لاعب واحد.

وأوضح ان محمد صلاح واحد من افضل لاعبين فى العالم ولا يمكن ان نجهل دوره مع المنتخب المصري.

وعن سبب تبديل محمد صلاح، قال أنه قام بتغيير اللاعب فى الدقائق العشر الأخيرة لرؤية بعض اللاعبين الأخرين فى إشارة لمحمود شيكابالا، ومدى استفادتهم من طريقة اللعب وتنفيذ المهام ، مضيفا لو استمر صلاح كان من الممكن أن نخسر بنفس النتيجة.

