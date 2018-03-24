مفاجأة مدوية بشأن العقاقير المنشطة جنسيًا للمرأة

ولفت إلى أنه لو هناك ضرورة طبية لاستخدام العقاقير الطبية المسموح بها لتحسين الأداء الجنسي للمرأة والرجل فلا مانع.

وأكد أنه لا توجد عقاقير منشطة جنسيًا للمرأة، مضيفا: "لا يوجد دواء يزيد من الرغبة والقدرة الجنسية لدى المرأة".وأضاف "أحمد" أن المادة التي تتكون من العقاقير المنتشرة بالأسواق لتحفيز المرأة جنسيًا تعمل على إحداث "لخبطة" في هرموناتها، وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.وأشار "أحمد" إلى أن طريقة إثارة الرجل، تختلف عن طريقة إثارة المرأة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى.