رسالة هامة من "منصور" لأعضاء نادي الزمالك

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وعشاق الكرة المستديرة بالنادي بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.
وقال رئيس الزمالك ـ في تصريح مساء الجمعة ـ «إن المصريين في الخارج أبهروا العالم بالمشاركة بكثافة في العرس الديمقراطي، ويجب أن يكون المصريون بالداخل على قدر المسئولية من خلال الحشد والمشاركة بكثافة أيضا في العملية الانتخابية».
وأضاف: «إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع من أجل استكمال مسيرة الانجازات والمشاريع التي تحققت خلال الـ 4 سنوات الماضية».