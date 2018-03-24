» هذا ما قاله ترامب عن "شاربي" مستشاره الجديد

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جون بولتون
جون بولتون

المصريون ووكالات

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أثار اختيار الرئيس الأمريكي لبولتون ليكون مستشار الأمن القومي الجديد ردود فعل في جميع أنحاء العالم - أ ف ب
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتعض من "شاربي" مستشاره الجديد لشؤون الأمن القومي، جون بولتون.
وتشير الصحيفة إلى أن شاربا بولتون الكبيران أحد أسباب تردد ترامب لدى نظره في تعيين مندوب واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة بمنصبه الجديد.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أوردت أن "شاربي" بولتون أثرا على قرار ترامب بعدم تعيينه وزيرا للخارجية.
وأشارت صحف أمريكية إلى أن ترامب كان يريد دائما أن يصبح بولتون عضوا في فريقه المسؤول عن السياسة الخارجية لإدارته، لكن اعتبر أن شاربيه الكبيرين جدا "غير مناسبين" لمسؤول سياسي رفيع المستوى.
أما الآن فقال المصدر إن ترامب قد "يتجاهل حكم وشكل شاربي مستشاره الجديد.
وكان بولتون صرح سابقا بأنه لن يحلق شاربيه على الرغم من الانتقادات التي يواجهها بسببهما في وسائل الإعلام.
وأثار اختيار الرئيس الأمريكي لبولتون ليكون مستشار الأمن القومي الجديد ردود فعل قوية في جميع أنحاء العالم الجمعة ولا سيما في الشرق الأوسط.
واعتبر بعض المراقبين الاختيار مسمارا آخر في نعش الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بين إيران وقوى عالمية بهدف الحد من طموحات إيران النووية.
وتوقع آخرون أن بولتون سيقوض أي آمال متبقية في "حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المستقبل القريب.

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