فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرب من الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال والذي جمع الفريقين أمس الجمعة، والذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على "أون سبورت" ومعه المحللين مجدي عبد الغني، وحازم إمام وأحمد حسام ميدو، حيث تحدثوا فيه بالكثير من الكلمات والعبارات المسيئة.

وخلال الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة منتخب مصر الودية أمام البرتغال، والتي انتهت بفوز رفاق كريستيانو رونالدو 2-1، تحدث ميدو مع عبد الغني، وقام كل منهما بترديد ألفاظ خارجة، وحرص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تسريبها.

وكان منتخب مصر سقط أمام نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة الودية التي جمعتهما، مساء الجمعة، في سويسرا، استعدادا لمونديال روسيا.

هذا وتعتذر "المصريون" عن نشر الفيديو لما به من ألفاظ خارجة.