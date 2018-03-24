» ميدو: هذا هو سبب الهزيمة في الدقائق الأخيرة

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قال أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب السابق، إن المنتخب الوطني تألق في مباراة البرتغال رغم الهزيمة في الدقائق الأخيرة، لافتا إلى أن سبب الخسارة غياب الثقة عن جانب اللاعبين.
وأضاف «ميدو»، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن المنتخب استطاع اكتساب الخبرات الفنية، لافتا إلى أنه لابد من توافر الثقة لدى لاعبي المنتخب قائلا: «إحنا قللنا من نفسنا».
وطالب وسائل الإعلام بمساندة المنتخب وإشعار اللاعبين بأنهم فريق كبير، قائلا: «كوبر عامل جروب على واتس آب مسميه دور الـ8، لتحفيز اللاعبين وده دور المدرب الكبير»، مشيدا بالمدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر، الذي يعمل على رفع الروح المعنوية للفريق.

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