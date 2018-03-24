المستكاوي: 6 كوارث ارتكبها منتخب مصر أمام البرتغال

24 مارس 2018 - 05:17 ص

استنكر الناقد الرياضي حسن المستكاوي أداء المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي في المباراة التي جمعتهما أمس وانتهت بفوز البرتغال 2/1 ، مؤكدًا أن هناك 6 عوامل أدت لهذه النتيجة .. أحدها في منتهى الخطورة .



وقال "المستكاوي" في تغريدة على "تويتر" : "مصر والبرتغال ردود مختصرة .. التغييرات بلا معنى وبلا هدف وبلا توقيت" .. مضيفًا: "خروج صلاح خطأ".



وأضاف: "الدفاع والشناوي تركيز آخر المباراة " .. مضيفًا: "عبدالله في الأهلي غيره في المنتخب" .. متسائلًا: "التيشيرتات من غير أسماء ليه؟".



وتابع: "الأسلوب دة خطر في المونديال".



