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أب يصيب رضيعته بـ12 كسر متفرق بالجسد لسبب صادم

عرب وعالم

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أب يضرب ابنته

أقدم مواطن أمريكي على القيام بجريمة شنعاء بعد اعتداءه بالضرب على رضيعته البالغة من العمر 3 أشهور لأنه كان يريدها "ذكرًا" ، وقد أحيل إلى محكمة في نيويورك .

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن جيبسون بيتنر (33 عاما)، ضرب ابنته الرضيعة، البالغة من العمر 3 أشهر، بسبب ما وصفه بـ"تقلب مزاجها"، إضافة إلى أنه كان يرغب بقدوم ولد بدلا منها.

وأوضحت الصحيفة، أن الضرب الوحشي للأب، أدى إلى إصابة رضيعته بضرر بالغ في الدماغ، و12 كسرا في أنحاء متفرقة من جسدها.

اللافت أن الأب، بعد جريمته التي كادت أن تودي بحياة ابنته، أخذ الأخيرة للمشفى وقال إن حادثا أليما وقع لها، إلا أن شكوك طاقم المشفى وتواصلهم مع الأمن، أدى إلى انفضاح القضية.

ويواجه جيبسون بيتنر تهما أبرزها مهاجمة وتهديد حياة طفلته، بحسب صحيفة "Mirror".

ووفقا لـ"ميرور"، فإن جيبسون يعمل معالجا فيزيائيا في مدينة ماسون بولاية أوهايو، وهو متزوج وله ابنتان، ولدت الصغرى، في تشرين ثاني/ نوفمبر العام الماضي.

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