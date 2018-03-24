» شاهد .. إما أن تهتف لبشار وإما حرمانك من مياه الشرب

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بشار الأسد

الغوطة الشرقية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو فاضحًا لأحد رجال الأعمال الداعمين لنظام بشار الأسد يأمر السكان بالهتاف للأخير مقابل حصولهم على مياه الشرب .

النائب محمد قبنض، رجل الأعمال الحلبي، الذي يعتبر من أكبر الداعمين لقوات النظام، وقف على مركبة محملة بمياه الشرب، وبدأ بتوزيعها على النازحين من الغوطة الشرقية بطريقة وصفها ناشطون بـ"المذلة والمهينة". 

وقبل أن يعطي قبنض أهالي الغوطة الماء، طلب منهم الهتاف لبشار الأسد، عدة مرات، قبل أن يأمرهم بشتم السعودية والولايات المتحدة. 

وواصل قبنض أوامره للنازحين، بينما يقوم بتوزيع مياه الشرب عليهم. 

ولاقى فيديو قبنض ردود فعل ساخطة من قبل مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين حزنهم لما وصل إليه حال المدنيين في الغوطة. 

يذكر أن محمد قبنض هو المنتج الجديد لمسلسل باب الحارة، ويعد شخصية مثيرة للجدل، إذ انتشر فيديو سابق له من داخل مجلس الشعب، يظهر "ضحالة" ثقافته، وهو ما جعله محط سخرية من قبل زملائه.

وبرز اسم قبنض أيضا بخلافاته الحادة مع الفنانين، إذ بدأ خلافه مع مخرج "باب الحارة"، بسام الملا، وانتقل ليدخل في معركة قضائية مع الفنان ياسر العظمة، ويتهمه الفنان حسام تحسين بك بمنع أحد مسلسلاته من العرض.

ويعرف محمد قبنض، الذي ينحدر من مدينة حلب، بأنه رجل أعمال عاد قبل سنوات من لندن بثروة كبيرة، استخدمها بعد اندلاع الثورة في دعم المليشيات الموالية للنظام، ما منحه حصانة في عدة قضايا مرفوعة ضده.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين غادروا الغوطة الشرقية إلى مناطق محيطة بها بسبب اشتداد قصف قوات النظام عليها.

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