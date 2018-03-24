جروب سري لكوبر ولاعبي المنتخب يكشف مفاجأة مدوية

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قال أحمد حسام "ميدو" - المحلل الفني بقناة "أون سبورت" - إن أحد لاعبي منتخب مصر أبلغه أن هيكتور كوبر - المدير الفني للمنتخب - أنشأ جروبًا سريًا على "واتس آب" بعنوان "دور الـ8".

وأضاف في لقائه على "أون سبورت" : "الجروب يضم كوبر واللاعبين وجهاز المنتخب وقد سماه كوبر (دور الـ8) لإيمانه بقدرة المنتخب على بلوغ هذا الدور".

وتابع: "يجب على الجميع أن يثق في منتخبنا مثلما يفعل كوبر .. تقدمنا على البرتغال حتى اللحظات الأخيرة لكن الهزيمة حدثت لعدم إيمان بعض اللاعبين أنهم يلعبون ضمن منتخب قوي .. ثقة كوبر حتى الآن لم تنتقل لقطاع من اللاعبين والإعلاميين .. علينا أن نؤمن أننا منتخب قوي وقادر على هزيمة أي فريق".

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