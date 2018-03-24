» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته

24 مارس 2018 - 07:06 ص

نشرت قناة يوتيوبية أمريكية تُدعى "وي سبيك فوتبول" مقطعًا فيديو لأفضل 10 "هاتريك" سجلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال مسيرته .



وعرضت القناة، في الفيديو ، أفضل هاتريك أحرزها نجم النادي الملكي، على غرار الثلاثية التي سجلها كريستيانو ضد نادي سلتا فيغو في إطار كأس ملك إسبانيا خلال موسم 2013 - 2015. كما تمكن رونالدو من هز شباك نادي أياكس أمستردام في ثلاث مناسبات في مباراة في إطار دوري أبطال أوروبا 2012 - 2013.



وأوردت القناة الهاتريك التي سجلها كريستيانو ضد نادي إشبيلية في الدوري الإسباني 2011 - 2012، إلى جانب العديد من الثلاثيات الأخرى.

