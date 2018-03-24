ضبط 27 طن دقيق مدعم وسلع تموينية ببني سويف

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ضبطت حملة من مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، المدير المسئول، عن مخبز بلدي بشرق النيل في بني سويف لاتهامه بالتصرف في 21 طن دقيق بلدي مدعم للسوق السوداء.

وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين القضية رقم 244 إدارى قسم شرق النيل لسنة 2018 ضد "ع . ع . ف" 35 سنة مقيم بقرية إفوه بمركز الواسطى المدير المسئول عن مخبز بلدي لاتهامها بالتصرف في حصة الدقيق كمية وقدرها 21.150 طن كما ضبطت الحملة مركز تعبئة غير مرخص بداخله سلع تموينية تقدر بـ5 أطنان وحررت محضرًا ضد كل "أحمد ع. ر.- 23 سنة" و"أحمد ع. س.- 25 سنة" ومقيمان بقرية العووانة بمركز إهناسيا لحيازتهم سلع تموينية داخل مركز تعبئة غير مرخص.

 وتحفظت الحملة على 4 أطنان أرز تمويني وطن سكر تمويني و500 جوال فارغ داخل مركز التعبئة تحت تصرف النيابة العامة

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