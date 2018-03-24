نرصد كافة "القفشات التي قيلت عن خسارة مصر من البرتغال

- مدحت شلبي الدقيقة 89: مين قال انها مباراة ودية، شوف غل كريستيانو تعرف انها مش ودية
مدحت شلبي الدقيقة 94: في الاول والاخر هي مباراة ودية لا تقدم ولا تأخر
- اي الغل دا ي رونالدو.
ي رنالدو ي غّلاوي.
شوفو الغل بتاع رونالدو.
دانت طلعت غلاوي اوي .
ياه لو محمد نصر المخرج ..
*مدحت شلبي*
- منتخب البرتغال فكرنى بالطالب الفاشل إللى يفضل يلعب طول السنه ويجى ف الاخر يجيب إمتياز
- تتوالي ابداعات شلبوكة
مدحت شلبي في الجول التاني : والعرضية والهدف .. أه أوف سايد .. عايز إيه يا كريستيانو ؟! أوف سايد يا حبيبي ! أثناء الإعادة : ماليش دعوة هي أوف سايد وخلاص ! ده لسه فيه فيديو .. هيحسبها خدوا بالكم .. ! وحسبها هدف زي ما قُلتلكم .. هي هدف الحقيقة وأنا قُلت كده ! هو إيه اللي بيقوله مدحت شلبي ده.
- طبعا درس النهارده انك متأمنش لاى فريق لابس احمر بعد الدقيقه 90 !