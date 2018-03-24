سعر الدولار في تعاملات اليوم

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الفرنك

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم السبت، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5861 جنيهًا للشراء 17.6828 جنيهًا للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 21.6784 جنيهًا للشراء 21.8046 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 24.8650 جنيهًا للشراء 25.0070 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.5547 جنيهًا للشراء 18.6645 جنيهًا للبيع، في حين سجل 100 ين ياباني نحو 16.6930 جنيهًا للشراء 16.7880 جنيهًا للبيع.


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