سلامة: أداء التربية العسكرية لمَن تجاوز الـ65 أمر جديد

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انتقد عبد  الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، أسلوب البيروقراطية الذى تتعامل به الكثير من المصالح الحكومية  مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه  طالب كثيرًا بأن تحاسب الدولة  هؤلاء الذين يقفون بالمرصاد أمام حصول أفراد الشعب على حقوقهم.

وأضاف سلامة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "شر البلية ما يضحك",  قائلا: "هذه المعاناة التى يكابدها المواطن للحصول على حقه يجب أن يتحملها الشخص أو الجهة المسئولة عن ذلك، ليس بالضرورة أن يلجأ المظلوم إلى القضاء بعد ذلك، وما أدراك بعذاب التقاضى ونفقاته، آمل أن تكون هناك جهة رسمية لها حق إنزال العقوبة الإدارية بأمثال هؤلاء الذين يعوقون حركة المجتمع وتطوره".

ومضى الكاتب الصحفى: "كثيراً ما سمعنا أن أحد المواطنين مطلوب منه أن يثبت أنه على قيد الحياة لم يمت، أو أن آخر مطلوب منه أن يثبت أنه ذكر وليس أنثى، أو أن آخر مطلوب منه إثبات أنه عاقل، أو أنه مواطن، إلى غير ذلك من كثير، إلا أن أداء التربية العسكرية لمَن تجاوز الـ65 هو بالتأكيد أمر جديد، وهذا ما حدث مع أحد زملائى الدكتور أحمد دراج بكلية آداب جامعة بنى سويف".

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