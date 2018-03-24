نافعة يرد على خطته لـ "إفشال الرئيس"

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الانتخابات

حسن نافعة

مصثر

وجه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، رسالة إلي  معارضيه الذين يتهمونه بإفشال الانتخابات، قائلًا، "أقرأوا مقالاتي أولًا".

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، :"إلى من يتهموني بالمساهمة في إفشال أول تجربة ديمقراطية في مصر أقول لهم لا أضيق بالنقد إذا بني على معرفة وأحيلهم إلى مقالاتي في المصري اليوم".

وتابع "نافعة"،:"خاصة مقاله تحت أسم "خطة إفشال الرئيس" 6/7/2012 وأخري "الشفافية هي الحل" 27/9 وسيدركون أنني تعاملت مع الجميع من مبارك وحتى السيسي وفق نفس المعايير، اتقوا الله".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال أحمد وجية، :"أكيد الإسلامجية من اتباع مرسي، لو عايزين ديمقراطية في مصر ينبغي تطبيق الدستور ومحو أي وجود للإسلام السياسي، التنافس ينبغي أن يكون من اجل تحقيق رفاهية الانسان المصري وليس من أجل تطبيق الشريعة وإدخال الناس الجنة "حسب خيالاتهم ".

وأضاف أخر قائلًا، :" بغض النظر عن سياسة الاخوان الفاشلة... أنت خرجت على قناة الجزيرة تؤيد فض اعتصام رابعة بالقوة وكان هذا تأييد لكل ما تم بعد ذلك".


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