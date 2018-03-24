» "كوبر" يكشف سر تغير "صلاح" في ودية البرتغال

24 مارس 2018 - 09:44 ص

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مواجهة منتخب البرتغال مهمة للغاية كي يتمكن الجهاز الفني للوقوف على الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين قبل خوض نهائيات كأس العالم.

وأعرب "كوبر" في تصريحات تليفزيونية له عقب انتهاء المباراة بالأمس، عن حزنه الشديد لعدم حفاظ الفراعنة على المكسب حيت الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة،حينما استطاعت البرتغال الفوز في الوقت القاتل بهدف لهدفين.

وعن سر تبديل محمد صلاح خلال الشوط الثاني قال المدير الفني: "التبديل جاء لرغبتي في تقييم جميع العناصر المختارة لمعرفة مدى استجابتها للتعليمات وانسجامها مع طريقة اللعب".