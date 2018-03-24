غلق كورنيش النيل بشكل جزئى.. تعرف على السبب

24 مارس 2018 - 09:46 ص

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة كورنيش النيل بشكل جزئي، ووضعت حواجز حديدة ومصدات لمنع الزحام بسبب استكمال أعمال إنشاء محور روض الفرج، لتركيب كمر خرسانى لكوبرى روض الفرج، أعلى شارع دوليتا مع كورنيش النيل، بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح القيام با?عمال وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك ا?عمال.

ومن المقرر أن يكون الغلق لمدة 4 ساعات فقط يوميا من الساعة 1 صباحا حتى 5 صباحا حتى 26/3/2018 مع إجراء تحويلات بمحيط ا?عمال بإشراف وكيل إدارة المرور مع تعيين الخدمات اللازمة، ومراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات لمنع الزحام