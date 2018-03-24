عبد الماجد : فريد يتقاسم الضلال مع برهامي

24 مارس 2018 - 09:50 ص

حذر عاصم عبد الماجد عضو مجلس سوري الجماعة الإسلامية "أحمد فريد" القيادي بالدعوة السلفية من خطورة مسلك طريق برهامي .

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إبليس استدرج آدم من باب المصلحة والمفسدة فقال (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) ، فرأى آدم أنهما مصلحتان عظيمتان ، بينما لا يعرف مفسدة ما في الأكل من الشجرة ، فأكل فعصى، بحسب قوله.

وتابع قائلا : وكأني بأحمد فريد يأبى إلا أن يتقاسم الضلال مع برهامي!، لافتا إلي أن الإعراض عن حكم الشرع الثابت بالنص كبيرة، وقد تصل بصاحبها للكفر في حالات معينة وبشروط معلومة.

وأكد أن محاولة تسويغ هذا الإعراض بالالتجاء لخدعة (المصالح والمفاسد).. كبيرة أخرى هي ألصق بباب الزندقة منها بباب المعصية!!

يذكر أن عبد الماجد قد هاجم فريد ، عندما وصف تأييد ترشح الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية أن هذا يعني تزكية له ، حيث رد عليه ساخرا: "نعم..هو فقط موالاة ونصرة ونفاق، وأخشى أن يكون سوء خاتمة لك!