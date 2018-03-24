رسالة تهديد من "ميدو" لـ"مسرب" فيديو الألفاظ الخارجة

24 مارس 2018 - 09:52 ص

تقدم أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، باعتذار عن الفيديو الذى تم تسريبه أمس خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال.

وكتب "ميدو" عبر تويتر: "‏أمبارح أتسرب فيديو وإحنا قاعدين في الفاصل بنعتذر طبعا لكل الناس على كل لفظ خارج فيه.. وإن شاء الله هنجيب الخائن للأمانة في أسرع وقت ممكن.. أكيد مش ذنب أى حد أنه يسمع الألفاظ دى!!.

وأضاف: ‏"أما عن الشباب اللي عايشه الدور ومصدومين من الألفاظ وكده، وكانوا فاكرين أن إحنا وأحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس، فبقولهم معلش ما تتخضوش ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك، ولا عايز الناس تفتكره ملاك!!".

واختتم كلامه قائلا: ‏"كلنا وإحنا بيننا وبين بعض بنهزر وبنضحك، وأكيد لو أى حد سجل ليك أنت وصحابك فى كلام أكتر من كده ممكن يطلع.. مره تانيه باوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه!! صباح الفل عليكم جميعا!!".