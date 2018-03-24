"الإخوان خوارج وكلهم كدب ونفاق"

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الجيش

الإخوان

العاصمة

مصطفى يونس


شن الإعلامي مصطفى يونس، هجوما حلدا علي جماعة الإخوان المسلمين قائلا :" الجماعة  عبارة عن جماعة خوارج، وكرههم لمصر وجيشها لن يؤثر علينا" مؤكدًا أن الإخوان بعيدون كل البعد عن الدين، ولكنهم جماعة كدب ونفاق.

وأضاف "يونس" خلال برنامجه "ستاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن الجيش المصري أكثر شيء متعب لـ"لإخوان"، متابعا:"المؤسسة العسكرية هي اللى مجننة الإخوان، وإحنا لما بنطبل، بنطبل لبلادنا".

واختتم كلامه قائلا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعد وجهز الجيش المصري جيدًا للتصدي لهؤلاء الخوارج، وحماية الوطن من الأعداء في الداخل والخارج".

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