جودة: هذه أولويات الرئيس بعد الوصول لكرسي الرئاسة

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طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي, بعد أن يصل إلى كرسى الرئاسة للمرة الثانية  ألا يسمح بأن يعتمد اقتصاد البلد على المنح، أو القروض، أو المساعدات من الخارج, مشيرًا إلى أن الجميع متفق على عدم  استدانة  الدولة, مرددًا: "أو أن يقال بين وقت وآخر إن كل مولود جديد يأتى إلى الدنيا فى كل بيت مصرى، إنما يأتيها بينما نصيبه من مجمل الدين العام كذا ألف من الدولارات".

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "عقد مع الرئيس": "لا يُسعد أى واحد فينا أن يكون هذا هو الحال، أو أن تتردد مثل هذه النغمة كلما جاءت سيرة للمواليد الجدد، أو كلما دار حديث عن المائة مليون الذين يسكنون أرض الوطن".

وتابع الكاتب الصحفى مرددًا: "لأن الرئيس تعهد فى كلمته بألا يسمح بذلك، فإننى أعيد تذكيره بما كان قد تعهد به، وأقول إنه مدعو ليس فقط إلى أن يتمسك بتعهده، ولكنه مدعو إلى أن يزداد تمسكًا بذلك.. فالديون الخارجية بالذات هى المدخل المضمون لمَن شاء أن يفرض على أى بلد ما لا يريده من سياسات, ومصر أكبر من أن يفرض عليها أحد شيئًا.. ولكنها ستكون كذلك فعلاً، حين تبنى اقتصادها بإمكاناتها هى، دون مد يدها إلى مساعدة، أو منحة، أو قرض".

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