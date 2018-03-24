حمزة نمرة ينتقد مدحت شلبي على طريقته

24 مارس 2018 - 10:13 ص

علق عدد من نجوم الفن على مباراة اليوم الودية، التي أقُيمت بين منتخب مصر لكرة القدم ونظيره البرتغالي، على ملعب "ليتزوجروند" بالعاصمة السويسرية زيروخ، وذلك في إطار استعدادهما لخوض منافسات مونديال روسيا 2018، والتى انتهت بفوز منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف.

بينما اتجه الفنان حمزة نمرة بتعليقه إلى انتقاد الكابتن مدحت شلبي مُعلق مباراة اليوم، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي قائلًا: "ماتيجوا نخلي الماتشات من غير معلق أصلاً".