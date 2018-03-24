تصريح جرىء لـ"سمير صبرى" عن حوار السيسى

24 مارس 2018 - 10:13 ص

انتقد المحامى سمير صبري، المحامي، الإعلامي يوسف الحسيني، بسبب دعوته لأمير قطر لزيارة مصر، مؤكدًا أنه نوع من الخيانة والإسفاف وتحدي لمصر ولأسر الشهداء، لافتًا إلى أن هذا الحديث خيانة عظمى، وأجندة سياسية خارجية لإحباط المصريين.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، بأن الإعلاميين استضافوا رامي جان، العائد من تركيا، ورحبوا به ترحيب الأمراء وجعلوه بطلًا رغم تطاوله على البلد والجيش والرئيس والشعب وخيانته للبلد والشعب وانضمامه لجماعة الإخوان .

وأشار إلى أن استضافة المخرجة ساندرا نشأت للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار "شعب ورئيس" صفعة على وجه الكثير من الإعلاميين.