عيسى: هذه أكبر عملية اغتصاب في التاريخ

24 مارس 2018 - 10:16 ص

تناول ابراهيم عيسى، الكاتب الصحفى والإعلامى قصة تاريخية تحكى عن اكبر عملية اغتصاب حدثت فى التاريخ والتى وقعت فى دولة ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال عيسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ": "بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وانتصار قوات الحلفاء واحتلالهم لألمانيا عام 1945 اغتصب الجيش السوفييتي أكثر من 2 مليون امرأة بينهن 100 ألف إمرأة في مدينة برلين وحدها بينما اغتصب الجنود الامريكيين أكثر من 190 ألف امرأة بينهن طفلات في عمر الثامنة واغتصب الجيش البريطاني 45 ألف أمرأة أما الفرنسيين فقد أغتصبوا 4000 امرأة".

وتابع الكاتب الصحفى مسردا: "وكانت جرائم إغتصاب النساء الألمانيات وحشية جدا الى درجة أن مئات النساء فضلن الانتحار بالسم على أن يتم اغتصابهن من قبل الجنود ,بينما تناثرت جثث النساء المغتصبات في شوارع المدن الالمانية بشكل هستيري وتراوحت اعمار الضحايا الاغتصاب الممنهج أنذاك بين قاصرات في عمر 8 سنوات وحتى عجائز بعمر 80 سنة , وحتى يومنا هذا يوجد أكثر من نصف مليون ألماني مجهولي النسب هم نتيجة عمليات الاغتصاب على يد قوات الحلفاء مرتكبي هذه الجرائم الوحشية هم من يتشدقون علينا اليوم بحقوق الانسان".