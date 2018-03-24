محام وآخرين يتلاعبون في أوراق بيع فيلا بالجيزة

24 مارس 2018 - 10:18 ص

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها الموسعة مع محام و4 أشخاص فى اتهامهم بالنصب ومحاولة بيع فيلا ملك الغير باستخدام أوراق مزيفة بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، لصاحب مطعم شهير بالجيزة.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من مدير مكتب توثيق الجيزة، يفيد فيه بتقديم محام لأوراق مزيفة لعمل توكيل خاص ببيع فيلا بأكتوبر، لصاحب مطعم شهير.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط المحامى، و4 أشخاص آخرين بصحبته، وكشفت التحريات أن المحامى حصل على أوراق مزيفة، لاستخدامها فى بيع فيلا بأكتوبر مالكها "متوفى"، فى محاولة لبيعها لصاحب مطعم شهير.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشر ة التحقيقات.