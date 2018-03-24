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توقف الدراسة بـ 515 مدرسة بالمنيا لانتخابات الرئاسة

قبلي وبحري

تعليم المنيا
تعليم المنيا

جمال زكى

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الانتخابات الرئاسية

الرئيس

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قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن 515 مدرسة على مستوى محافظة المنيا سوف تتوقف الدراسة بها لتخصيصها لمقار اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غدٍ الاثنين.

وأضاف عزب أن المديرية تحاول تخصيص مدراس قريبة تعمل بالفترة المسائية إذا تطلب الأمر لعدم تعطيل الدراسة بتلك المدارس.

وأكد عزب فى تصريحات خاصة له اليوم السبت، أن الدراسة سوف تستأنف يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء عمليات التصويت داخل تلك. المدارس

 ومن جانب آخر قال مصدر بديوان عام محافظة المنيا، إن قوات تأمين الانتخابات من الجبش والشرطة  بدأت اليوم فى استلام  مقار اللجان البالغ عددها 715 لجنة ومقرا انتخابيا على مستوى المحافظة، وإجراء عمليات التمشيط والتامين لتلك اللجان والمقار حتى يوم الأربعاء المقبل.

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