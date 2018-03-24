"ناجى" يكشف سر الدفع بـ"الشناوي"

24 مارس 2018 - 10:20 ص

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، سبب اختيار محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي لحراسة عرين منتخب الفراعنة في ودية البرتغال التي أقيمت بالأمس على ملعب لاتس جران في العاصمة السويسرية زيورخ، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وقال مدرب الحراس في تصريحات له عقب انتهاء المباراة، "الشناوي" قدم مباراة ممتازة أمام بطل أوروبا، وراض جدًا عن أدائه، وأنه شارك أساسيًا لأنه استحق تمثيل مصر في تلك المباراة.

وخسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.