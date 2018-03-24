رياضيون هذه مكاسب ودية البرتغال

24 مارس 2018 - 10:21 ص

عدد بعض الرياضيين مكاسب منتخب الفراعنة من ودية البرتغال على الرغم من انتهاء المباراة بهزيمته بهدفين مقابل هدف وحيد لنجمه محمد صلاح

فقال الإعلامي إبراهيم فايق: "مروان محسن في الوقت حالي مهاجم منتخب مصر الأساسي مع كامل تقديري واحترامي لمجهود أحمد حسن كوكا، وعجبني تطور النني، وتألق الشناوي، وقوة حجازي وإن كان فقد تركيزه بعض الشيء".

واختتم "فايق" تدوينته بـ"تويتر": "عجبني شراسة مروان محسن، وحماسه تريزيجيه، وجرأة طارق حامد".

وعلق لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، ساخرًا على أداء لاعب الهجوم أحمد حسن كوكا، قائلًا: "يا بخت كوكا بيتفرج علي الماتش من الملعب".

فيما علق الناقد الرياضي حسن المستكاوى قائلًا: "مباراة مصر والبرتغال خسارة يضيع مكسب معنوى، البرتغال أقل كتير من أوروجواي، دافعنا كعادتنا، لنا 3 هجمات عاملة زي 3 دقات، الكرة الطويلة تنقرض ومازلنا نلعبها".

وتابع في تدوينة له على "تويتر": "الشناوى مكسب كبير لكن لازم يطلع في الهدف الأول، كريستيانو يقفز لأعلي ودفاعنا قفز لأسفل.. خسارة".