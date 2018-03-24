تأجيل القضايا بمحاكم المنيا لعمل القضاة فى انتخابات الرئاسة

24 مارس 2018 - 10:29 ص

قال مصدر مسئول باللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة فى محافظة المنيا، إن رئيس محكمة المنيا المشرف على الانتخابات سوف يعقد اجتماعًا اليوم السبت مع القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بمحافظة المنيا لشرح التعليمات الخاصة باجراء العملية الانتخابية وتوزيع اللجان عليهم وتحديد الواجبات الوظيفية للقضاه خلال الأيام الثلاث لإجراء الانتخابات.

وأضاف المصدر أنه تقرر اعتبارًا من اليوم تأجيل كافة القضايا بمحاكم المنيا إداريًا نظرًا لندب القضاة بكافة اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة على أن يتم استئناف العمل بالمحاكم اعتبارا من السبت المقبل.

وألمح أن عدد القضاه المشرفين على انتخابات الرئاسة بمحافظة المنيا بلغ 715 قاضيًا ومستشارًا موزعين على كل اللجان والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة.