الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

24 مارس 2018 - 10:31 ص





قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من المتوقع أن تشهد كل الأنحاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، تصل إلي 15 درجة مئوية.





وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "العاصمة"، أن الموجة الباردة التي تضرب البلاد اليوم تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



و ناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، لافتًا إلى أن ارتفاع وانخفاض الحرارة من سمات فصل الربيع.





